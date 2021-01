Coppa Italia: Juve in semifinale. Napoli, Gattuso si gioca il posto. In viola c’è Kokorin: “Bad boy ma solo in campo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Coppa Italia, sarà semifinale fra Juve e Inter, dopo che i bianconeri hanno liquidato la Spal per 4-0. Oltre a Ronaldo, non convocato, Andre a Pirlo ha tenuto fuori Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, McKennie, Cuadrado, Arthur e Bentancur. Alla squadra bianconera sono bastate le reti al 16? di Morata, su rigore, al 33? di Frabotta, al 78? di Kulusevski e al 94? di Chiesa. Così la Juventus ha conquistato la terza vittoria consecutiva e la semifinale della Coppa nazionale. Napoli, non puoi sbagliare A Napoli, intanto, sono ore concitate. Nel pieno di una bufera che lo ha colto dopo gli ultimi insuccessi della sua squadra, Rino Gattuso serra le fila. Il patron Aurelio de Laurentiis ha confermato il tecnico di fronte ai ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 28 gennaio 2021), saràfrae Inter, dopo che i bianconeri hanno liquidato la Spal per 4-0. Oltre a Ronaldo, non convocato, Andre a Pirlo ha tenuto fuori Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, McKennie, Cuadrado, Arthur e Bentancur. Alla squadra bianconera sono bastate le reti al 16? di Morata, su rigore, al 33? di Frabotta, al 78? di Kulusevski e al 94? di Chiesa. Così lantus ha conquistato la terza vittoria consecutiva e ladellanazionale., non puoi sbagliare A, intanto, sono ore concitate. Nel pieno di una bufera che lo ha colto dopo gli ultimi insuccessi della sua squadra, Rinoserra le fila. Il patron Aurelio de Laurentiis ha confermato il tecnico di fronte ai ...

gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - gianazzo : RT @gianluigibuffon: La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - infoitsport : Napoli-Spezia: probabili formazioni in Coppa Italia e dove vederla in TV -