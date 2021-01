Coppa Italia: Il Napoli liquida lo Spezie (4-2). In semifinale contro l’Atalanta. E Inter-Juve (Di venerdì 29 gennaio 2021) E' il Napoli la quarta semifinalista della Coppa Italia: affronterà l'Atalanta. Gli azzurri hanno battuto lo Spezia per 4-2 nella partita dei quarti di finale giocata allo stadio Diego Maradona. L'altra semifinale vedrà di fronte Inter e Juventus. Partite di andata il 3 febbraio, ritorno il 10 febbraio. Finale il 19 maggio Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) E' illa quarta semifinalista della: affronterà l'Atalanta. Gli azzurri hanno battuto lo Spezia per 4-2 nella partita dei quarti di finale giocata allo stadio Diego Maradona. L'altravedrà di frontentus. Partite di andata il 3 febbraio, ritorno il 10 febbraio. Finale il 19 maggio

