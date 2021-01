Coppa Italia, il Napoli fa quattro gol allo Spezia e vola alle semifinali (Di giovedì 28 gennaio 2021) Napoli – Spezia finisce 4-2. La squadra di Gennaro Gattuso archivia con facilità la pratica Spezia in Coppa Italia e si qualifica alle semifinali del torneo. Il Napoli di Gennaro Gattuso asfalta lo Spezia di Vincenzo Italiano senza particolari difficoltà. Il club partenopeo inverte il trend negativo delle ultime giornate di Serie A e si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 gennaio 2021)finisce 4-2. La squadra di Gennaro Gattuso archivia con facilità la praticaine si qualificadel torneo. Ildi Gennaro Gattuso asfalta lodi Vincenzono senza particolari difficoltà. Il club partenopeo inverte il trend negativo delle ultime giornate di Serie A e si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

