Contro le ambiguità di Berlino su Cina e Russia Editoriale da Parigi

Il Monde pubblica un Editoriale severo nei confronti della Germania facendo segnare una posizione critica di Parigi nei confronti dell'alleato tedesco che dimostra anche come l'asse tra i due paesi leader dell'Unione europea sia limitato da elementi di competitività. Il tema è un'accusa di ambiguità nei confronti di Berlino riguardo a un dossier chiave, i rapporti con la Russia, per poi allargare e traslare la questione sulla Cina. Argomenti di estrema importanza se si considera che sono la chiave dei rapporti transatlantici che Joe Biden, con i suoi primi contatti con gli alleati, sta mettendo in risalto – e le telefonate a Parigi e Berlino sono arrivate subito dopo quella a Londra (cuore della Special Relationship a cavallo ...

