Conte ter o no? A che punto siamo con le consultazioni per un nuovo governo (Di giovedì 28 gennaio 2021) (foto: Alessandro Di Meo/Getty Images)Le consultazioni con i partiti sono riprese nel secondo giorno di incontri al Quirinale: la mattina del 28 gennaio è stata la volta del gruppo delle Autonomie, che ha espresso la volontà di sostenere qualunque maggioranza europeista e la preferenza a un governo Conte-ter. Sembra allontanarsi ulteriormente la possibilità – già remota – di elezioni anticipate, dopo le dichiarazioni del senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ha deciso di non passare ai cosiddetti Responsabili, cioè il nuovo gruppo nato per sostenere un nuovo governo Conte, adducendo che il centrodestra sarebbe ben disposto a un governo di unità nazionale. Anche le ultime dichiarazioni del leader leghista Matteo Salvini sembrano indicare ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) (foto: Alessandro Di Meo/Getty Images)Lecon i partiti sono riprese nel secondo giorno di incontri al Quirinale: la mattina del 28 gennaio è stata la volta del gruppo delle Autonomie, che ha espresso la volontà di sostenere qualunque maggioranza europeista e la preferenza a un-ter. Sembra allontanarsi ulteriormente la possibilità – già remota – di elezioni anticipate, dopo le dichiarazioni del senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ha deciso di non passare ai cosiddetti Responsabili, cioè ilgruppo nato per sostenere un, adducendo che il centrodestra sarebbe ben disposto a undi unità nazionale. Anche le ultime dichiarazioni del leader leghista Matteo Salvini sembrano indicare ...

