Conte ter: nuovi ministri in rampa di lancio? Altri chiamati a fargli posto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Conte ter, la strada è in salita? Forse, ma in questo momento è l'ipotesi attorno a cui si annidano previsioni e dibattiti politici. In quello che è un gioco, per certi casi ascrivibile alla fantapolitica, questo è il momento in cui ognuno delinea scenari in cui c'è un puzzle da comporre. Un mosaico che spesso ha per tasselli le assegnazioni dei ministeri (a persone e partiti) e che oggi diventa oggetto di previsioni. Una tra queste è quella che vede proprio l'attuale presidente del Consiglio possibile punto chiave di un nuovo equilibrio. Conte ter: cosa significa e perché l'ipotesi è credibile Qual è il significato di Conte ter? La domanda può apparire banale di fronte a navigati osservatori e appassionati di politica, ma la risposta non è ovvia per chi segue solo distrattamente le vicende governative.

È durato una notte l’appoggio del senatore Luigi Vitali al Conte Ter, deluso, secondo fonti citate dall’Adnkronos, dal mancato accoglimento delle sue richieste in materia di giustizia da parte del ...

Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ieri sera aveva annunciato. ufficialmente l’addio al gruppo azzurro per andare a sostenere un possibile Conte ter,fa marcia indietro e nelle prime ore ...

