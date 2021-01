Conte cerca di costruire una nuova maggioranza, ma l’ostacolo è sempre Matteo Renzi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel pieno della crisi di governo si inasprisce anche la crisi tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, la nuova maggioranza a cui l’ex premier sta lavorando fa acqua da tutte le parti e Iv ne approfitta Sono giorni di particolare tensione politica e per Giuseppe Conte la situazione sembra complicarsi ulteriormente. Il premier dimissionario è alla ricerca di nuovi “costruttori” fortemente europeisti per il sostegno ad un eventuale esecutivo da lui guidato, ma le cose potrebbero non andare come previsto. Questa mattina infatti è arrivato il passo indietro del forzista Luigi Vitali, il senatore ci ha ripensato e non sosterrà un eventuale Conte Ter. A complicare le cose però c’è Matteo Renzi. Italia Viva infatti ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel pieno della crisi di governo si inasprisce anche la crisi tra Giuseppe, laa cui l’ex premier sta lavorando fa acqua da tutte le parti e Iv ne approfitta Sono giorni di particolare tensione politica e per Giuseppela situazione sembra complicarsi ulteriormente. Il premier dimissionario è alla ridi nuovi “costruttori” fortemente europeisti per il sostegno ad un eventuale esecutivo da lui guidato, ma le cose potrebbero non andare come previsto. Questa mattina infatti è arrivato il passo indietro del forzista Luigi Vitali, il senatore ci ha ripensato e non sosterrà un eventualeTer. A complicare le cose però c’è. Italia Viva infatti ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Gennaio: Matteo d’Arabia respinto dal M5S. Crisi. Conte cerca ancora i voti… - fattoquotidiano : Conte non vorrebbe più vedere il leader di Italia Viva e lo ha ripetuto in vari colloqui anche ieri [di… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Italia Viva tenta di dividere il premier dai 5 stelle lusingando Di Maio e Patuanelli. La replica:… - Amos8125 : @Stalingrad1994 Si ovvio. Ma visto che non posso crearlo con la mente uno almeno cerca di distinguere le forze in c… - Sonniboy10 : RT @claudiocerasa: Li cerca il Pd, li invoca il M5s, li teme Conte, li studia Mattarella, li coccola Salvini. La crisi rimette al centro de… -