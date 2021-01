Consultazioni: via stretta per Mattarella, parole Renzi sotto la lente del Colle/Adnkronos (3) (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Difficile quindi scommettere su quale ipotesi possa prevalere e altrettanto difficile ipotizzare che già da domani sera dal Colle possano arrivare le prime decisioni. La situazione rimane complessa e per Mattarella la matassa resta difficile da sbrogliare. Ma anche e proprio per questo dal Colle sembra emergere l'indicazione di non trarre conclusioni affrettate. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) () - Difficile quindi scommettere su quale ipotesi possa prevalere e altrettanto difficile ipotizzare che già da domani sera dalpossano arrivare le prime decisioni. La situazione rimane complessa e perla matassa resta difficile da sbrogliare. Ma anche e proprio per questo dalsembra emergere l'indicazione di non trarre conclusioni affrettate.

libellula58 : RT @ErmannoKilgore: #consultazioni questa gente va spazzata via, altro che farci il governo assieme... - TV7Benevento : Consultazioni: via stretta per Mattarella, parole Renzi sotto la lente del Colle/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Consultazioni: via stretta per Mattarella, parole Renzi sotto la lente del Colle/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Consultazioni: via stretta per Mattarella, parole Renzi sotto la lente del Colle/Adnkronos... - MarcRomanz0 : Non è che va via Conte è tutto cambia come per magia, ci dobbiamo aspettare una pioggia di tecnici in tutti i minis… -