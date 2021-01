Consultazioni, ultimo giorno: occhi puntati sul M5s - Renzi apre a un mandato esplorativo, ma non a Conte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al termine del secondo giorno di Consultazioni al Quirinale , la situazione resta complessa e la soluzione alla crisi di governo pare ancora lontana. Al presidente Mattarella, Matteo Renzi ribadisce ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al termine del secondodial Quirinale , la situazione resta complessa e la soluzione alla crisi di governo pare ancora lontana. Al presidente Mattarella, Matteoribadisce ...

matteosalvinimi : #Salvini: Speriamo che con venerdì, ultimo giorno di consultazioni, si concluda questo teatrino imbarazzante e si s… - LegaSalvini : #Salvini a #dimartedì: 'Questo Governo nacque l'anno scorso per evitare leelezioni perché avrebbero rischiato di vi… - 74_cappe : RT @MissEnzuccia: @Adnkronos Mi chiedo in virtù di cosa quel 44% segli italiano sostiene conte! Siamo primi per morti #COVID19, ultimo per… - MissEnzuccia : @Adnkronos Mi chiedo in virtù di cosa quel 44% segli italiano sostiene conte! Siamo primi per morti #COVID19, ultim… - DaSiracusa : RT @Preppy696: Ultimo tweet di quel signore che sta parlando con Gruber e Travaglio degli affari loro in diretta tv #ottoemezzo Possibile… -