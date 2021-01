Consultazioni: Tasso (Maie), 'possibile unico gruppo europeisti anche alla Camera' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - Per il gruppo europeista al Senato "ci sono dei contatti, spiegazioni, approcci, chiarimenti. Sull'esito, confermando che ci sono interlocuzioni, chiedete ai senatori". Lo ha detto Antonio Tasso, del Maie, al termine delle Consultazioni del gruppo Misto della Camera al Quirinale. "alla Camera Maie e Centro democratico seguono un percorso con lo stesso obiettivo, può essere ci sia una convergenza sulla formazione di un gruppo unico, ma sono cose che non avvengono in ore. Le interlocuzioni con Tabacci, Fusacchia e gli altri che sostengono la maggioranza nel Misto ci sono e sono molto proficue", ha aggiunto Tasso. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - Per ileuropeista al Senato "ci sono dei contatti, spiegazioni, approcci, chiarimenti. Sull'esito, confermando che ci sono interlocuzioni, chiedete ai senatori". Lo ha detto Antonio, del, al termine delledelMisto dellaal Quirinale. "e Centro democratico seguono un percorso con lo stesso obiettivo, può essere ci sia una convergenza sulla formazione di un, ma sono cose che non avvengono in ore. Le interlocuzioni con Tabacci, Fusacchia e gli altri che sostengono la maggioranza nel Misto ci sono e sono molto proficue", ha aggiunto

conte_fanpage1 : RT @lucianoghelfi: #Misto #Camera: #Schullian (#Svp) e #Tasso (#MAIE) avanti con #Conte, i cittadini non capiscono questa #crisidigoverno.… - TV7Benevento : Consultazioni: Tasso (Maie), 'possibile unico gruppo europeisti anche alla Camera'... - MMastrantuono : RT @lucianoghelfi: #Misto #Camera: #Schullian (#Svp) e #Tasso (#MAIE) avanti con #Conte, i cittadini non capiscono questa #crisidigoverno.… - Radio1Rai : ??Auspichiamo reincarico a #Conte e lo sosterremo con grande convinzione Antonio #Tasso #Maie @Quirinale… - loris30999 : RT @lucianoghelfi: #Misto #Camera: #Schullian (#Svp) e #Tasso (#MAIE) avanti con #Conte, i cittadini non capiscono questa #crisidigoverno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Tasso Consultazioni: Tasso (Maie), 'possibile unico gruppo europeisti anche alla Camera' - Sardiniapost.it SardiniaPost Consultazioni: Tasso (Maie), ‘possibile unico gruppo europeisti anche alla Camera’

Roma, 28 gen (Adnkronos) – Per il gruppo europeista al Senato “ci sono dei contatti, spiegazioni, approcci, chiarimenti. Sull’esito, confermando che ci sono interlocuzioni, chiedete ai senatori”. Lo h ...

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, collaboratori Navalny arrestati per violazione covid

Ultime notizie, ultim'ora oggi. Alcuni collaboratori di Navalny sono stati arrestati nelle scorse ore: ecco tutti i dettagli (28 gennaio 2021) ...

Roma, 28 gen (Adnkronos) – Per il gruppo europeista al Senato “ci sono dei contatti, spiegazioni, approcci, chiarimenti. Sull’esito, confermando che ci sono interlocuzioni, chiedete ai senatori”. Lo h ...Ultime notizie, ultim'ora oggi. Alcuni collaboratori di Navalny sono stati arrestati nelle scorse ore: ecco tutti i dettagli (28 gennaio 2021) ...