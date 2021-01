Consultazioni, Tabacci: “Conte è l’unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura. Abbiamo 15 parlamentari” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “questa crisi al Paese appare difficile da spiegare e con conseguenze che sono molto gravi. Ha creato anche molto imbarazzo in chiave europea. Crediamo che sia necessario un reincarico a Conte che è l’unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura”. E’ quanto ha ribadito Bruno Tabacci, di Centro democratico-Italiani in Europa, al termine delle Consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Si dovrà dar vita a un governo ancora più autorevole dell’attuale. Siamo la componente del Misto della Camera più consistente – ha aggiunto – con 15 parlamentari. Ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella, punto di riferimento decisivo e non tanto un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) “crisi al Paese appare difficile da spiegare e con conseguenze che sono molto gravi. Ha creato anche molto imbarazzo in chiave europea. Crediamo che sia necessario un reincarico ache èdiin”. E’ quanto ha ribadito Bruno, di Centro democratico-Italiani in Europa, al termine dellecon il capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Si dovrà dar vita a un governo ancora più autorevole dell’attuale. Siamo la componente del Misto della Camera più consistente – ha aggiunto – con 15. Ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella,di riferimento decisivo e non tanto un ...

