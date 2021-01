Consultazioni: Renzi, 'su di noi insulti, ci dicano se ci vogliono in maggioranza' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo sentito parole su di noi che sono al limite dell'insulto. Vogliamo capire dalle altre forze politiche se Italia Vuva è parte o non parte della maggioranza, dicendolo con chiarezza visto che la caccia al singolo parlamentarenon ha prodotto una maggioranza". Lo dice Matteo Renzi al termine delle Consultazioni al Qurinale con il presidente Sergio Mattarella. "Quindi rimettiamo la valutazione a chi ha messo dei veti su di noi. Noi siamo disponibili a una maggioranza politica se è politica". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo sentito parole su di noi che sono al limite dell'insulto. Vogliamo capire dalle altre forze politiche se Italia Vuva è parte o non parte della, dicendolo con chiarezza visto che la caccia al singolo parlamentarenon ha prodotto una". Lo dice Matteoal termine delleal Qurinale con il presidente Sergio Mattarella. "Quindi rimettiamo la valutazione a chi ha messo dei veti su di noi. Noi siamo disponibili a unapolitica se è politica".

