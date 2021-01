Consultazioni, Renzi: sì a mandato esplorativo, ma per ora no a Conte (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si è conclusa la seconda giornata di Consultazioni al Quirinale con il ricevimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella delle delegazioni di Italia Viva e Partito Democratico. Nella conferenza stampa successiva all’incontro con il capo dello Stato, Matteo Renzi ha escluso per il momento la possibilità di un nuovo mandato a Giuseppe Conte – “noi non abbiamo fatto il nome di Conte perché siamo in una fase precedente” – suggerendo l’ipotesi di un mandato esplorativo per una terza persona che verifichi che M5S e PD siano ancora disposti a costruire una maggioranza con Italia Viva. Renzi ha dato comunque la disponibilità del suo partito a un governo politico – ma anche istituzionale se il primo non fosse realizzabile – ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si è conclusa la seconda giornata dial Quirinale con il ricevimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella delle delegazioni di Italia Viva e Partito Democratico. Nella conferenza stampa successiva all’incontro con il capo dello Stato, Matteoha escluso per il momento la possibilità di un nuovoa Giuseppe– “noi non abbiamo fatto il nome diperché siamo in una fase precedente” – suggerendo l’ipotesi di unper una terza persona che verifichi che M5S e PD siano ancora disposti a costruire una maggioranza con Italia Viva.ha dato comunque la disponibilità del suo partito a un governo politico – ma anche istituzionale se il primo non fosse realizzabile – ...

