Consultazioni | Renzi | ' se vogliono fare senza di noi in bocca al lupo'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Chi sono i membri di questa maggioranza? C'è chi con noi non si vuole alleare, pensano di fare a meno di noi? In bocca al lupo, alla fine del percorso diremo chi deve guidare la macchina". Lo dice Matteo Renzi al termine delle Consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.

