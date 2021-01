Consultazioni, Renzi: “Preferiamo governo politico a istituzionale, ma disponibili anche a quest’ultima strada per evitare le elezioni” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Andare alle elezioni in questa fase sarebbe un errore per l’Italia e per gli italiani. Rischieremmo di perdere i fondi europei e quindi pensiamo che serve un governo, presto. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità al presidente della Repubblica per individuare le soluzioni più opportune”. Lo ha detto Matteo Renzi al termine delle Consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. “Noi Preferiamo un governo politico a un governo istituzionale ma siamo disponibili anche a questa strada se è l’unica per evitare le elezioni” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Andare allein questa fase sarebbe un errore per l’Italia e per gli italiani. Rischieremmo di perdere i fondi europei e quindi pensiamo che serve un, presto. Noi abbiamo dato la nostratà al presidente della Repubblica per individuare le soluzioni più opportune”. Lo ha detto Matteoal termine delleal Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. “Noiuna unma siamoa questase è l’unica perle” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

