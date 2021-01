Consultazioni, Renzi: 'A Mattarella non abbiamo fatto il nome di Conte' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia Viva non ha fatto il nome di Giuseppe Conte come incaricato di un mandato esplorativo per il nuovo governo. Lo ha spiegato Matteo Renzi al termine delle Consultazioni con Sergio Mattarella. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia Viva non haildi Giuseppecome incaricato di un mandato esplorativo per il nuovo governo. Lo ha spiegato Matteoal termine dellecon Sergio. '...

StefanoFeltri : +++Renzi, l’intervista al principe saudita: celebra il regime, ecco il video +++ Mentre @ItaliaViva va alle consu… - ilriformista : 'Si continua a parlare di poltrone e non di contenuti' @matteorenzi #crisidigoverno #consultazioni #Conte… - lorepregliasco : A cosa serve dare en passant la notizia che si è sentito con Conte nel pomeriggio? A far capire che la chiusura a… - gattogeloso : RT @mirkotursi: In sintesi, #Renzi ha detto: 'noi parliamo di politica, ci volete o preferite continuare la caccia al senatore?'. #consulta… - peppe_giord : Ma #Zingaretti perché non segue un corso di #PublicSpeaking, non so, da suo fratello??? Non è possibile passare dal… -