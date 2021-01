Consultazioni: Merlo, 'nessuna campagna acquisti, nati altri Gruppi mai stati votati' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Noi non pensiamo a una campagna per allargare il nostro gruppo, parliamo con tutti i colleghi perchè vogliamo allargare la maggioranza, senza escludere nessuno. Come si fa sempre, come è successo nel 2011 con Fini e Berlusconi e in altri momenti. Ci sono anche Gruppi parlamentari che nascono in una legislatura senza essere stati votati con il loro simbolo da nessun italiano per allargare la maggioranza". Lo ha detto Ricardo Merlo dopo le Consultazioni al Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Noi non pensiamo a unaper allargare il nostro gruppo, parliamo con tutti i colleghi perchè vogliamo allargare la maggioranza, senza escludere nessuno. Come si fa sempre, come è successo nel 2011 con Fini e Berlusconi e inmomenti. Ci sono ancheparlamentari che nascono in una legislatura senza esserecon il loro simbolo da nessun italiano per allargare la maggioranza". Lo ha detto Ricardodopo leal Quirinale.

TV7Benevento : Consultazioni: Merlo, 'nessuna campagna acquisti, nati altri Gruppi mai stati votati'... - TV7Benevento : Consultazioni: Merlo, 'Conte è l'unica soluzione'... - Marco9783936777 : RT @lucianoghelfi: #Merlo (#Maie): #Conte unica soluzione per mandare avanti questa legislatura. #DeFalco: occorre far presto, abbiamo per… - Valerrimo : A #lariachetira c'è un tizio che pare Julio Iglesias, tale Senatore Merlo, che dice di avere due valori: l'europeis… - lorepregliasco : RT @lucianoghelfi: #Merlo (#Maie): #Conte unica soluzione per mandare avanti questa legislatura. #DeFalco: occorre far presto, abbiamo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Merlo Consultazioni: Merlo, 'Conte è l'unica soluzione' OlbiaNotizie Consultazioni: Merlo, 'nessuna campagna acquisti, nati altri Gruppi mai stati votati'

Ci sono anche gruppi parlamentari che nascono in una legislatura senza essere stati votati con il loro simbolo da nessun italiano per allargare la maggioranza". Lo ha detto Ricardo Merlo dopo le ...

Consultazioni: Merlo, 'Conte è l'unica soluzione'

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Conte è l'unica soluzione". Lo ha detto Ricardo Merlo, del Maie, dopo le consultazioni sottolineando: "Il nostro gruppo non vuole sostituire nessuno".

Ci sono anche gruppi parlamentari che nascono in una legislatura senza essere stati votati con il loro simbolo da nessun italiano per allargare la maggioranza". Lo ha detto Ricardo Merlo dopo le ...Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Conte è l'unica soluzione". Lo ha detto Ricardo Merlo, del Maie, dopo le consultazioni sottolineando: "Il nostro gruppo non vuole sostituire nessuno".