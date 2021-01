Consultazioni | Leu | ' crisi che italiani continuano a non capire'

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Questa è unache glinon hanno capito e chea none che non aiuta in una fase così difficile con unaeconomica senza precedenti", una"aperta da chi un giorno nega di averla voluta e il giorno dopo spiega i motivi per cui è stato giusto averla aperta". Lo dice il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, dopo leal Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo indicato al presidente Mattarella la nostra disponibilità a proseguire l’esperienza di governo con il presidente Conte”. Lo dice il capogruppo di Leu, Federico For ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Mai come in questo momento serve responsabilità istituzionale e coesione sociale" per "un governo unito e affiatato in grado di affrontare le grandi sfide" che ci sono. Lo ...