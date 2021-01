Consultazioni, la diretta: le dichiarazioni di Matteo Renzi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia Viva si è recata al Quirinale per conferire con il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel primo giro di Consultazioni Le Consultazioni per la nascita del nuovo Governo dopo le dimissioni del Presidente Conte proseguono da programma. Alle ore 17:30 a colloquio con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la delegazione di Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi ha esposto durante l’incontro i problemi, le preoccupazioni e le proposte per poter superare la fase di crisi. Le dichiarazioni di Matteo Renzi “La dimensione delle scuse appartiene agli scontri caratteriali, qua non siamo alla fiction, questa è politica, siamo al Quirinale e noi ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella“. Così Matteo Renzi dopo le ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia Viva si è recata al Quirinale per conferire con il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel primo giro diLeper la nascita del nuovo Governo dopo le dimissioni del Presidente Conte proseguono da programma. Alle ore 17:30 a colloquio con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la delegazione di Italia Viva. Il partito diha esposto durante l’incontro i problemi, le preoccupazioni e le proposte per poter superare la fase di crisi. Ledi“La dimensione delle scuse appartiene agli scontri caratteriali, qua non siamo alla fiction, questa è politica, siamo al Quirinale e noi ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella“. Cosìdopo le ...

