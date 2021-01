**Consultazioni: fonti Iv, Renzi a Colle 'se non c'è maggioranza governo presidente'** (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Nel caso non ci sia" una maggioranza politica "a noi va bene un governo del presidente". Lo ha detto Matteo Renzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto riferiscono fonti di Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Nel caso non ci sia" unapolitica "a noi va bene undel". Lo ha detto Matteoaldella Repubblica Sergio Mattarella, a quanto riferisconodi Italia viva.

rtl1025 : ?? #GiuseppeConte ha chiamato #MatteoRenzi, il quale gli ha spiegato di 'non avere problemi personali, ma enormi que… - TgLa7 : #crisigoverno @alessandrasard1 da fonti autorevoli Pd apprende che verrà costituito un nuovo gruppo parlamentare prima delle #consultazioni - asti_gioachino : RT @rtl1025: ?? #GiuseppeConte ha chiamato #MatteoRenzi, il quale gli ha spiegato di 'non avere problemi personali, ma enormi questioni poli… - TV7Benevento : **Consultazioni: fonti Iv, Renzi a Colle 'se non c'è maggioranza governo presidente'**... - paoloangeloRF : #maratonamentana #consultazioni “fonti di governo e del #pd sono sulla scia della reazione a caldo di #leu leggono… -

Ultime Notizie dalla rete : **Consultazioni fonti **Consultazioni: fonti Iv, Renzi a Colle 'se non c'è maggioranza governo presidente'** OlbiaNotizie Vaccino, AstraZeneca cede all'Ue: «A febbraio tre consegne anziché una». Ma il governo britannico non ci sta

AstraZeneca inizia a cedere e le pressioni dell'Unione europea iniziano ad avere i primi effetti: la multinazionale britannica, nel comitato direttivo di ieri sera, avrebbe offerto ...

Consultazioni, il Pd chiede il Conte ter. Renzi: "Enormi problemi politici col premier"

E' quanto chiesto da Matteo Renzi nel corso del colloquio della delegazione di Italia Viva con il Capo dello Stato, il più atteso in questo primo giro di consultazioni. L'ex premier chiede al Capo del ...

AstraZeneca inizia a cedere e le pressioni dell'Unione europea iniziano ad avere i primi effetti: la multinazionale britannica, nel comitato direttivo di ieri sera, avrebbe offerto ...E' quanto chiesto da Matteo Renzi nel corso del colloquio della delegazione di Italia Viva con il Capo dello Stato, il più atteso in questo primo giro di consultazioni. L'ex premier chiede al Capo del ...