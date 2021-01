Consultazioni: De Petris, 'ricostruire e allargare maggioranza su asse Pd-M5s-Leu' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "L'asse Pd-M5s-Leu è l'asse attorno al quale continuare a lavorare per ricostruire la maggioranza e allargarla". Lo ha detto la presidente del Misto del Senato Loredana De Petris al termine delle Consultazioni al Quirinale di Leu. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "L'Pd-M5s-Leu è l'attorno al quale continuare a lavorare perlae allargarla". Lo ha detto la presidente del Misto del Senato Loredana Deal termine delleal Quirinale di Leu.

