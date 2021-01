Consultazioni, Bonetti a Tgcom24: 'Italia Viva oggi non farà nomi' (Di giovedì 28 gennaio 2021) 'Noi siamo coerenti con la necessità di interpretare una visione politica del Paese e non partiamo da nomi. oggi non poniamo nomi'. Lo ha detto a Tgcom24 l'ex ministro Elena Bonetti, in vista dell'appuntamento di Italia Viva con Sergio Mattarella per le Consultazioni sul nuovo governo. E ha aggiunto: 'Spero che i nostri compagni di avventura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) 'Noi siamo coerenti con la necessità di interpretare una visione politica del Paese e non partiamo danon poniamo'. Lo ha detto al'ex ministro Elena, in vista dell'appuntamento dicon Sergio Mattarella per lesul nuovo governo. E ha aggiunto: 'Spero che i nostri compagni di avventura ...

