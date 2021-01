Consultazioni: Autonomie, 'bene Conte ter con maggioranza europeista' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il Gruppo delle Autonomie del Senato è pronto a sostenere "una formazione di governo fortemente europeista" con "una preferenza per un eventuale Conte ter, perchè abbiamo fatto una buona esperienza con il presidente Conte. Pensiamo che sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e se cade questo punto di equilibrio è difficile avere una stabilità di governo". Lo ha affermato la capogruppo, Julia Unterberger, al termine dell'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il Paese -ha aggiunto- in questo momento non ha bisogno di una crisi come questa, si deve fare presto per garantire stabilità, si deve trovare una formazione politica, non un governo tecnico". Il vicecapogruppo, Albert Laniece, ha invece chiesto di "prevedere un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il Gruppo delledel Senato è pronto a sostenere "una formazione di governo fortemente" con "una preferenza per un eventualeter, perchè abbiamo fatto una buona esperienza con il presidente. Pensiamo che sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e se cade questo punto di equilibrio è difficile avere una stabilità di governo". Lo ha affermato la capogruppo, Julia Unterberger, al termine dell'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il Paese -ha aggiunto- in questo momento non ha bisogno di una crisi come questa, si deve fare presto per garantire stabilità, si deve trovare una formazione politica, non un governo tecnico". Il vicecapogruppo, Albert Laniece, ha invece chiesto di "prevedere un ...

Quirinale : #Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve il Gruppo Parlamentare 'Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)' del Senat… - TV7Benevento : Consultazioni: Autonomie, 'bene Conte ter con maggioranza europeista'... - larampait : (VIDEO) #Consultazioni, le dichiarazioni del gruppo Per le #Autonomie (SVP-PATT,UV) #Senato - casto_lorenzo : RT @Quirinale: #Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve il Gruppo Parlamentare 'Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)' del Senato della R… - albertlaniece : RT @Quirinale: #Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve il Gruppo Parlamentare 'Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)' del Senato della R… -