Coni | Malagò | “Parole Bach fugano ogni dubbio | sono attestato realistico”

"Se c'era un dubbio, un lontanissimo dubbio, su quello che sarebbe potuto succedere, più chiaro, più lapidario di così Bach non poteva essere nel far capire la realtà dei fatti. È un attestato realistico di quello che ha dichiarato lui". Queste la Parole di Giovanni Malagò che, intervenuto in conferenza stampa per la presentazione del Sei Nazioni di rugby, è tornato a parlare della querelle sull'autonomia del Coni che in extremis ha evitato sanzioni da parte del Cio. Bach aveva detto, in maniera decisamente lapidaria: "Abbiamo avuto notizie positive dal Governo italiano che ha risposto alle nostre richieste circa l'autonomia e il ruolo del Coni. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri ci ha davvero soddisfatto ...

