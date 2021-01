Confesercenti Salerno | “Subito politiche di sostegno per le pmi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Chi pensava che il 2021 sarebbe stato finalmente l’anno delle buone notizie dovrà tristemente pazientare. Continuano le pessime notizie sul fronte economico, come fa sapere in una nota la, facendo riferimento alle stime drammatiche di BANKITALIA sulle condizioni di “salute” di migliaia di imprese. In una nota diramata ieri, si legge testualmente che “La forte contrazione del PIL registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022. A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti ‘mancanti’ del 2020 che non si sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di”. E’ appunto la stima formulata nella nota sui “Fallimenti d’impresa in epoca Covid“, curata dai ricercatori della Banca d’Italia, sulla base della relazione ...