Conferenza stampa Tomori | «Credo nello scudetto Qui per la tradizione di difensori»

Il neo acquisto del Milan Fikayo Tomori si è presentato in Conferenza stampa. LA SCELTA DI VESTIRE IL ROSSONERO – «In questa squadra hanno giocato tanti difensori fortissimi come Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Jaap Stam e Franco Baresi. E' stato uno dei motivi che mi hanno spinto a venire qui. Il primo giorno ho visitato il museo che mi ha fatto vedere dal vivo tutti i successi della storia di questo club. Sono tornato in un bel momento». SCUDETTO – «Ci credo certamente. Sono arrivato con la squadra in cima alla classifica e lo scudetto è un obiettivo in cui tutti crediamo».

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, è intervenuto in occasione della sua conferenza stampa di presentazione. Queste le sue dichiarazioni.

