Confartigianato, nuovo servizio per gestire il lavoro domestico (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il settore del lavoro domestico negli ultimi tempi sta ricoprendo una funzione sociale importantissima nella gestione familiare e nel nostro sistema di welfare. L’anzianità crescente della popolazione e la stessa pandemia hanno fatto emergere la necessità di servizi di cura ed assistenza nelle loro case per gli anziani malati, così come la didattica a distanza ha reso necessaria la presenza di persone di fiducia in grado di badare ai ragazzi mentre i genitori sono al lavoro. Se diventa quindi sempre più necessario ricorrere alle figure di badanti, babysitter e colf, è però importante essere preparati a gestire con attenzione e professionalità gli aspetti contrattuali, contributivi, assicurativi e fiscali del loro lavoro, anche alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il settore delnegli ultimi tempi sta ricoprendo una funzione sociale importantissima nella gestione familiare e nel nostro sistema di welfare. L’anzianità crescente della popolazione e la stessa pandemia hanno fatto emergere la necessità di servizi di cura ed assistenza nelle loro case per gli anziani malati, così come la didattica a distanza ha reso necessaria la presenza di persone di fiducia in grado di badare ai ragazzi mentre i genitori sono al. Se diventa quindi sempre più necessario ricorrere alle figure di badanti, babysitter e colf, è però importante essere preparati acon attenzione e professionalità gli aspetti contrattuali, contributivi, assicurativi e fiscali del loro, anche alla luce delcontratto collettivo nazionale di ...

Confartigianat2 : RT @e_quintavalle: #savethedate #4febbraio h. 15 diretta #Facebook evento su #Brexit e micro e piccole #imprese, modera @GabriellaDegano. L… - MarioGuglielmi : Confartigianato, via al nuovo corso on line per Sab (ex Rec) per somministrazione di alimenti e bevande - Rivierapress24 : Confartigianato, via al nuovo corso on line per Sab (ex Rec) per somministrazione di alimenti e bevande - e_quintavalle : #savethedate #4febbraio h. 15 diretta #Facebook evento su #Brexit e micro e piccole #imprese, modera… - CCIAARIVLIG : RT @artigianimperia: #Confartigianato: nuovo corso on line sab (ex rec) per somministrazione al pubblico di #alimenti e #bevande - https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato nuovo Confartigianato, nuovo servizio SPID: un aiuto per attivare l’identità digitale BergamoNews.it Cimiteri: dal Consiglio no al regolamento, Orlando di nuovo a rischio?

Il consiglio comunale di Palermo ha rigettato al mittente la proposta del nuovo regolamento dei servizi cimiteriali, avanzata dall’Amministrazione Orlando. Troppi i dubbi e le possibili problematiche ...

FORMAZIONE: QUARESIMALE VISITA LA SEDE DI ACADEMY FOR ME

CHIETI – L’assessore regionale alla Formazione professionale, Pietro Quaresimale, accompagnato dal consigliere regionale Fabrizio Montepara, ha visitato la sede di Academy ForMe, la scuola dei mestier ...

Il consiglio comunale di Palermo ha rigettato al mittente la proposta del nuovo regolamento dei servizi cimiteriali, avanzata dall’Amministrazione Orlando. Troppi i dubbi e le possibili problematiche ...CHIETI – L’assessore regionale alla Formazione professionale, Pietro Quaresimale, accompagnato dal consigliere regionale Fabrizio Montepara, ha visitato la sede di Academy ForMe, la scuola dei mestier ...