Confagricoltura | il bando per il servizio civile | si cercano 104 giovani

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoSaranno 104 itra i 18 e i 28 anni che avranno l’opportunità di avere un‘esperienza di volontariato negli ambiti dell’assistenza e tutela dei diritti dei cittadini – anziani, immigrati, disoccupati, persone con handicap, e condizioni similari – e dell’educazione e informazione sui diritti sociali, grazie ai progetti didel Patronato ENAPA di. La conferma è arrivata a fine anno 2020 dal Dipartimento per le Politicheli e ilUniversale (SCU), che ha approvato e finanziato 6 progetti ENAPA, che saranno attivi in ben 16 regioni del Paese: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, ...

Ultime Notizie dalla rete : Confagricoltura bando

Agricultura.it

ROMA – Il dipartimento per il servizio civile universale, per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al bando di servizio civile universale, ha prorogato alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio ...wSASSARI. Il Dipartimento per il Servizio civile universale, per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al bando di Servizio civile universale ha prorogato alle ore 14 di lunedì 15 febbraio ...