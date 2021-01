Conegliano-Fenerbahce oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021)giovedì 27 gennaio (ore 20.30)affronterà ilnell’ultima partita della fase a gironi della2021 difemminile. A Nantes (Francia) le Pantere se la dovranno vedere contro le turche nel match che chiude il secondo round robin, ma sono già certe della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea e hanno già in cassaforte il primo posto. Lo scontro diretto con le gialloblù, l’altra formazione più quotate della Pool B, serve soltanto alle anatoliche che devono cercare di essere tra le migliori seconde dei cinque gironi per proseguire la propria avventura. Le ultime Campionesse d’Italia non perdono da oltre un anno e puntano all’ennesimo successo per chiudere a punteggio pieno e infliggere una nuova lezione alle ...