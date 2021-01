Concorso straordinario abilitazione ritarda, intanto altri docenti maturano i tre anni di servizio. Percorsi abilitanti al palo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Concorso straordinario per conseguire l'abilitazione: quando, dove, come? Non ci sono ancora risposte: tra crisi di Governo ed emergenza Covid alcune procedure rischiano di slittare sempre più e di saltare addirittura l'anno scolastico 2020/21 sul quale si era fatto tanto affidamento per trainare la scuola fuori dalle supplenze a docenti senza titolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021)per conseguire l': quando, dove, come? Non ci sono ancora risposte: tra crisi di Governo ed emergenza Covid alcune procedure rischiano di slittare sempre più e di saltare addirittura l'anno scolastico 2020/21 sul quale si era fatto tanto affidamento per trainare la scuola fuori dalle supplenze asenza titolo. L'articolo .

