Come stanno andando le consultazioni al Quirinale

AGI - Poche novità ma qualche segnale. La mattina del secondo giorno di consultazioni non riserva grandi sorprese in termini di sostegno numerico a un eventuale nuovo governo Conte, ma dalle parole dei capigruppo e dei rappresentanti delle diverse componenti consultati stamane al Quirinale, emergono alcune sfumature che saranno utili al presidente della Repubblica per comporre il puzzle impazzito della crisi dopo quasi due mesi di fibrillazioni di maggioranza e le dimissioni del premier. Mattarella sta procedendo in modo capillare, quasi geometrico, chiedendo ai singoli gruppi che si alternano tra il salone del Bronzino e il salone degli arazzi di Lille quali sono le loro intenzioni e quali i loro numeri. Le risposte che ha potuto verbalizzare finora erano ampiamente prevedibili. Il gruppo delle Autonomie del Senato ha chiesto la conferma ...

Ultime Notizie dalla rete : Come stanno GameStop non è un caso isolato. Ecco come i millennial traders stanno facendo la guerra alla grande finanza Il Sole 24 ORE Come recuperare l'olfatto dopo il Covid-19

Tra le varie brutte scoperte che abbiamo fatto nel 2020 ce n'è una che passa spesso in secondo piano e di cui siamo venuti a conoscenza a marzo 2020: i disturbi di gusto e olfatto a causa del Covid. O ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid

I casi di Covid nel mondo superano i 100 milioni secondo i diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati sono più di 2,1 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultimo ...

