Colori Regioni | Emilia Romagna | Calabria e Veneto diventeranno Gialle?

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Covid, idellestanno per cambiare un’altra volta. Come ogni venerdì, l’Istituto Superiore di Sanità, renderà noto il nuovo monitoraggio settimane sulla situazione dei contagi in Italia. Ecco quale regione cambierà colore da domani, 29 Gennaio. >> Covid, il bollettino di oggi: 14.372 nuovi casi e 492 morti, scendono le intensive l’si è guadagnata la zona Gialla? Come ogni venerdì, domani si renderà noto l’aggiornamento sull’andamenti dei contagi in Italia. Il Ministro della Salute, Speranza, comunicherà infatti i dati dell’incide di trasmissibilità Rt di ciascuna regione. Le zone d’Italia che, nella scorsa settimana, sono riusciti a mantenere e rispettare le norme anti-Covid verrano forse premiate con un allettamento delle restrizioni. Nello specifico parliamo di ...

Sicilia e provincia di Bolzano, le uniche due regioni in rosso, puntano al passaggio in zona arancione, forti dei segnali incoraggianti che arrivano dalla curva dei contagi e dei ricoveri, con Rt in c ...Covid, i colori delle regioni stanno per cambiare un'altra volta. Domani l'Iss renderà noto il nuovo monitoraggio settimane sulla situazione dei contagi in Italia.