Cogoleto | tre consiglieri comunali fanno il saluto fascista in Aula

Leggi su tpi

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Aromani in consiglio comunale Un grave episodio quello avvenuto durante la seduta del Consiglio Comunale diil 27 gennaio: alcunidella minoranza, un leghista, uno di FdI e un indipendente, si sono ripetutamente esibiti nelromano proprio durante la Giornata della Memoria. Il fatto è avvenuto durante l’approvazione del bilancio, dove al posto di alzare la mano per votare, hanno fatto il. A denunciare il fatto con un post su Facebook il sindaco Paolo Bruzzone, che scrive: “Mi preme condannare con forza tale gesto, appartenente alla simbologia, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale. La nostraha sempre difeso in maniera ...