Cogoleto, Giorno della Memoria: saluto romano in consiglio comunale: “Votiamo così” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cogoleto: voto con saluto romano. Gravissimi i fatti accaduti al consiglio comunale di Cogoleto, in provincia di Genova, dove tre consiglieri hanno espresso il loro voto alzando il braccio teso, imitando il saluto fascista. Ancora più sconcertante il fatto che i tre consiglieri della minoranza siano stati fotografati nella posa il 27 gennaio, giornata dedicata alla Memoria delle vittime del nazismo e del fascismo. La maggioranza ha condannato i fatti. Anche il governatore Toti si è unito al coro degli indignati: “Non è tollerabile e va condannato”. >> Giorgia Meloni e il ricordo della Shoah, “predicare bene e razzolare male” Cogoleto saluto romano “Mi preme ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 28 gennaio 2021): voto con. Gravissimi i fatti accaduti aldi, in provincia di Genova, dove tre consiglieri hanno espresso il loro voto alzando il braccio teso, imitando ilfascista. Ancora più sconcertante il fatto che i tre consiglieriminoranza siano stati fotografati nella posa il 27 gennaio, giornata dedicata alladelle vittime del nazismo e del fascismo. La maggioranza ha condannato i fatti. Anche il governatore Toti si è unito al coro degli indignati: “Non è tollerabile e va condannato”. >> Giorgia Meloni e il ricordoShoah, “predicare bene e razzolare male”“Mi preme ...

redazioneiene : Saluto romano in Consiglio comunale a Cogoleto (Genova) nel #GiornodellaMemoria #LeIene - PatriziaOrlan11 : RT @PBerizzi: Saluti romani in consiglio comunale. A #Cogoleto. Genova. Nel 2021. Il #GiornodellaMemoria. Lo schifo. - deb8479eaeef410 : RT @sister_magister: Intanto a Cogoleto i #fascistidimerda danno il loro contributo alla #Giornatadellamemoria. - BansCollector : RT @Sydwerehere: Il punto è che qualche anno fa lo avrebbero pensato ma non avrebbero osato farlo Ringraziamo Berlusconi che si vanta di a… - PalmeStef : RT @EnricoColtri1: #Cogoleto, provincia di Genova. I consiglieri di opposizione, nel giorno della Memoria, ritengono sia opportuno fare il… -