Cna Roma: comunicare per tempo zona gialla, ristorazione vuole riaprire (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Il mondo della ristorazione vuole tornare a lavorare, sempre nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza, ma se il Lazio tornera’ in zona gialla, e’ necessario avvertire per tempo gli imprenditori, permettendo loro di organizzare tempestivamente quanto necessario alla riapertura.” “Parliamo non solo degli approvvigionamenti, ma anche della gestione e dell’ attivazione del personale e di tutte le procedure relative al rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza.” “Inoltre, nell’ottica della riapertura, chiediamo che si possa intervenire aiutando una delle categorie che sta maggiormente soffrendo le conseguenze delle restrizioni dovute al Covid 19. Proponiamo in questo senso di dare continuita’ all’attivita’ dei ristoranti, permettendo lo svolgimento del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021)– “Il mondo dellatornare a lavorare, sempre nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza, ma se il Lazio tornera’ in, e’ necessario avvertire pergli imprenditori, permettendo loro di organizzare tempestivamente quanto necessario alla riapertura.” “Parliamo non solo degli approvvigionamenti, ma anche della gestione e dell’ attivazione del personale e di tutte le procedure relative al rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza.” “Inoltre, nell’ottica della riapertura, chiediamo che si possa intervenire aiutando una delle categorie che sta maggiormente soffrendo le conseguenze delle restrizioni dovute al Covid 19. Proponiamo in questo senso di dare continuita’ all’attivita’ dei ristoranti, permettendo lo svolgimento del ...

Notiziedi_it : Roma, sondaggio Cna: per il 71% dei commercianti vendite in saldo dimezzate - CesareOrtis : RT @CesareOrtis: #Tictactictac #Covid: Cna Roma, -50% incassi saldi, serve pace fiscale! Decreti ristori non bastano più - Cronaca - ANSA h… - CNAROMA : La CNA di Roma ha attivato il servizio per il rilascio della #BusinessKey, la chiavetta USB con all'interno il cert… - a_r_i_something : RT @CesareOrtis: #Tictactictac #Covid: Cna Roma, -50% incassi saldi, serve pace fiscale! Decreti ristori non bastano più - Cronaca - ANSA h… - EugenioBerto70 : Covid: Cna Roma, -50% incassi saldi, serve pace fiscale -

Ultime Notizie dalla rete : Cna Roma Cna Roma: comunicare per tempo zona gialla, ristorazione vuole riaprire - RomaDailyNews RomaDailyNews Pesaro – Frecciarossa soppressi e Guinza a senso unico, Cna: “Provincia isolata”

La Guinza a senso unico verso l’Umbria; la soppressione del Frecciarossa per Milano; l’assurdo spostamento dell’orario di partenza del Freccia Bianca del ...

Pallanuoto, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma ed Ostia. Previsto un triangolare con USA e Spagna

Approfittando dello stop del campionato per il Preolimpico maschile, l'Italia della pallanuoto si radunerà tra Roma (1-8 febbraio) ed Ostia (9-18 febbraio), e nella parte finale del collegiale il Sett ...

La Guinza a senso unico verso l’Umbria; la soppressione del Frecciarossa per Milano; l’assurdo spostamento dell’orario di partenza del Freccia Bianca del ...Approfittando dello stop del campionato per il Preolimpico maschile, l'Italia della pallanuoto si radunerà tra Roma (1-8 febbraio) ed Ostia (9-18 febbraio), e nella parte finale del collegiale il Sett ...