Clubhouse, cos'è e come funziona il social network più popolare del momento (Di giovedì 28 gennaio 2021) Clubhouse è il nuovo fenomeno social del 2021. L’app creata da Paul Davison e Rohan Seth nel maggio scorso ha poco più di 2 milioni di utenti, ma ha già raggiunto una valutazione di 1 miliardo di dollari. Il segreto? L’asso nella manica sono i post audio: se su Instagram condividi le foto, su TikTok i video e su Twitter commenti le news del momento, Clubhouse è l’elevazione dei podcast a fenomeno virale. come funziona Clubhouse Clubhouse si descrive come «un nuovo tipo di prodotto social basato sulla voce che consente agli utenti di tutto il mondo di parlare, raccontare storie, sviluppare idee, approfondire amicizie e incontrare nuove persone interessanti». Dopo esserti registrato ti trovi di fronte una miriade di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021)è il nuovo fenomenodel 2021. L’app creata da Paul Davison e Rohan Seth nel maggio scorso ha poco più di 2 milioni di utenti, ma ha già raggiunto una valutazione di 1 miliardo di dollari. Il segreto? L’asso nella manica sono i post audio: se su Instagram condividi le foto, su TikTok i video e su Twitter commenti le news delè l’elevazione dei podcast a fenomeno virale.si descrive«un nuovo tipo di prodottobasato sulla voce che consente agli utenti di tutto il mondo di parlare, raccontare storie, sviluppare idee, approfondire amicizie e incontrare nuove persone interessanti». Dopo esserti registrato ti trovi di fronte una miriade di ...

infoitscienza : Ecco Clubhouse, cos’è e come funziona il nuovo fenomeno social - qui_finanza : Ecco Clubhouse, cos’è e come funziona il nuovo fenomeno social Arriva dagli Stati Uniti un nuovo social network, ch… - SimoneCosimi : #Clubhouse, che cos'è e come funziona il social solo audio (amato dai vip) via ?@VanityFairIt? - infoitscienza : Cos’è Clubhouse, il social con solo audio: ecco come funziona e perché se ne parla come “nuovo… - giornalorg : -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse cos Ecco Clubhouse, cos’è e come funziona il nuovo fenomeno social QuiFinanza Come funziona Clubhouse, il social network del momento

Niente testi, foto e video, tutto si basa sulle stanze sonore, così si preserva la privacy. Clubhouse è una piattaforma live, solo audio, dove le persone si riuniscono per discutere una varietà di arg ...

Che cos'è e come funziona Clubhouse, il social solo audio amato dai vip

Niente testi, foto, video, shopping, storie. Niente like o condivisioni. Solo tante stanze e la propria voce. Ecco come funziona ...

Niente testi, foto e video, tutto si basa sulle stanze sonore, così si preserva la privacy. Clubhouse è una piattaforma live, solo audio, dove le persone si riuniscono per discutere una varietà di arg ...Niente testi, foto, video, shopping, storie. Niente like o condivisioni. Solo tante stanze e la propria voce. Ecco come funziona ...