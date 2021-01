Clima, l’appello di Kerry: «La Cop26 di Glasgow è l’ultima occasione per il mondo, i privati ci aiutino» – Il video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il prossimo vertice Onu sul cambiamento Climatico, la Cop26 in programma a novembre nella città di Glasgow, rappresenta «l’ultima buona occasione» per il mondo di evitare le peggiori conseguenze del riscaldamento globale. Parola di John Kerry, inviato Usa per il Clima su nomina del presidente americano Joe Biden. Kerry ha sottolineato che sul fronte della lotta al cambiamento Climatico si sono persi anni preziosi per colpa di Donald Trump, che «non credeva a niente di tutto ciò». Mentre ieri Biden ha detto che gli Stati Uniti devono tornare a guidare la risposta mondiale al tema del surriscaldamento e si prepara a varare una serie di decreti ad hoc. Con Biden gli Usa si preparano a rientrare nell’Accordo di Parigi ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il prossimo vertice Onu sul cambiamentotico, lain programma a novembre nella città di, rappresenta «buona» per ildi evitare le peggiori conseguenze del riscaldamento globale. Parola di John, inviato Usa per ilsu nomina del presidente americano Joe Biden.ha sottolineato che sul fronte della lotta al cambiamentotico si sono persi anni preziosi per colpa di Donald Trump, che «non credeva a niente di tutto ciò». Mentre ieri Biden ha detto che gli Stati Uniti devono tornare a guidare la risposta mondiale al tema del surriscaldamento e si prepara a varare una serie di decreti ad hoc. Con Biden gli Usa si preparano a rientrare nell’Accordo di Parigi ...

