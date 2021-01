Ciclocross, Mondiali 2020-2021: il campione uscente Ryan Kamp cerca il bis tra gli U23. Mein e Vandeputte i maggiori indiziati a mettergli i bastoni tra le ruote (Di giovedì 28 gennaio 2021) La rassegna iridata 2021 di Ciclocross, che si svolgerà sulla sabbia di Ostenda, in Belgio, si aprirà questo sabato con la prova riservata agli uomini U23. Il grandissimo favorito per il successo finale è il campione uscente Ryan Kamp. Rappresentante di quei Paesi Bassi che fecero man bassa di titoli Mondiali l’anno scorso a Dubendorf, e che sembrano potersi ripetere anche in casa dei belgi, Kamp è un Ciclocrossista dal grandissimo talento. Ad oggi il giovane Ryan è, dopo Pidcock, il quale correrà il Mondiale tra gli Elite, il più forte U23 al mondo. Il Tulipano della Pauwels Sauzen-Bingoal, negli ultimi mesi, ha raccolto ben dodici top-10 tra gli Elite e ha vinto il campionato europeo di categoria. ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) La rassegna iridatadi, che si svolgerà sulla sabbia di Ostenda, in Belgio, si aprirà questo sabato con la prova riservata agli uomini U23. Il grandissimo favorito per il successo finale è il. Rappresentante di quei Paesi Bassi che fecero man bassa di titolil’anno scorso a Dubendorf, e che sembrano potersi ripetere anche in casa dei belgi,è unista dal grandissimo talento. Ad oggi il giovaneè, dopo Pidcock, il quale correrà il Mondiale tra gli Elite, il più forte U23 al mondo. Il Tulipano della Pauwels Sauzen-Bingoal, negli ultimi mesi, ha raccolto ben dodici top-10 tra gli Elite e ha vinto il campionato europeo di categoria. ...

LucaSaugo : Proseguiamo con le preview dei Mondiali di #ciclocross. Oggi tocca a quella riservata alla prova degli uomini U23. - VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Mondiali CX Ostende 2021, al via anche Heinrich Haussler: “Sono un hobbista in mezzo a professionisti ma sono felice co… - SpazioCiclismo : Mondiali CX Ostende 2021, al via anche Heinrich Haussler: “Sono un hobbista in mezzo a professionisti ma sono felic… - pepenoce : RT @LucaSaugo: Entriamo in clima Mondiale di #ciclocross, con la prima delle mie preview dedicate alle gare di sabato e domenica. Oggi anal… - RuoteAmatoriali : @Federciclismo Maglia azzurra per Rebecca Gariboldi e Marco Pavan ai Mondiali di ciclocross in Belgio a Ostenda… -

