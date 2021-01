“Chiunque vada al governo non metta mano alla riforma della prescrizione”: l’appello delle famiglie della strage di Viareggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Chiunque vada al governo non metta mano alla riforma della prescrizione”. Non usa giri di parole, Marco Piagentini, portavoce dei familiari della strage di Viareggio, intervistato da ilfattoquotidiano.it. E lancia un appello alla politica, la stessa, ricorda che all’indomani della sentenza della Cassazione dell’8 gennaio, ha mandato messaggi di solidarietà “Se veramente vi siete espressi con termini come ‘vergogna’, ora dovreste passare ai fatti e dimostrare la vostra posizione sul tema della prescrizione”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “alnon”. Non usa giri di parole, Marco Piagentini, portavoce dei familiaridi, intervistato da ilfattoquotidiano.it. E lancia un appellopolitica, la stessa, ricorda che all’indomanisentenzaCassazione dell’8 gennaio, ha mandato messaggi di solidarietà “Se veramente vi siete espressi con termini come ‘vergogna’, ora dovreste passare ai fatti e dimostrare la vostra posizione sul tema”. Il ...

Crisi di governo, il giudizio di Pier Ferdinando Casini: "Conte s’è intestardito, e ha aperto quel mercato vergognoso cercando i voti di chiunque".

Alfonso Signorini su Ilary Blasi: “L’Isola dei Famosi andrà in onda contro il nulla”

Ospite a “Casa Chi”. Alfonso Signorini lancia una stoccata ad Ilary Blasi… Venerdì prossimo, il “Grande Fratello Vip” tornerà in onda in prima serata. Il reality show di Canale 5 si scontrerà con “Il ...

