Chi ha comprato il super-yacht di Briatore all'asta? Prezzo stracciato, nome clamoroso: "A pensar male..." (Di giovedì 28 gennaio 2021) "A pensar male...". Lo yacht confiscato a Flavio Briatore finisce all'asta e se lo aggiudica Bernie Ecclestone. L'ex patron della Formula 1, per anni protagonista del circus con il manager cuneese e poi anche suo socio d'affari, è il nuovo proprietario del Force Blue, messo all'asta il 31 dicembre scorso dalla Corte d'Appello di Genova tra mille polemiche dei legali di Briatore. Un affarone, per il britannico: il colossale yacht gli è costato "solo" 7 milioni e 490mila euro, con base d'asta fissata a 7 milioni. Il valore stimato del natante sul mercato era stimato al momento del sequestro in circa 20 milioni, quasi tre volte di più dunque. Il sospetto di Dagospia è che "il sacrificio" di Ecclestone sia stato un altro aiutino all'amico.

Anche nel primo semestre 2020 chi ha acquistato casa a Milano ha portato con sé diverse culture e provenienze geografiche. L’Ufficio Studi Tecnocasa ha tracciato una mappa per capire da dove vengono g ...

Dvd taroccati, ricettazione comprare e poi rivendere

Risponde di ricettazione oltre che di commercio abusivo chi compra dvd con film e musica taroccati per poi rivenderli. E ciò perché ben può configurarsi il concorso fra ...

