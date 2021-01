Chelsea, niente patti con il Made in Italy (Di giovedì 28 gennaio 2021) C'è un retroscena piccante, una verità inconfutabile, sulla scelta del Chelsea di non puntare su allenatori italiani. Almeno per i prossimi anni, il resto lo vedremo. E che quindi ha portato al ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 gennaio 2021) C'è un retroscena piccante, una verità inconfutabile, sulla scelta deldi non puntare su allenatori italiani. Almeno per i prossimi anni, il resto lo vedremo. E che quindi ha portato al ...

Gazzetta_it : #Chelsea, niente patti con il Made in Italy - __Jarl : @ale_taia @Fedeshi_ Assolutamente si, ma lo avevo già visto in CL e in qualche partita del Chelsea. Si vedeva il ta… - Martinasanta00 : @Tomele03 Perchè i riti voodoo li fa la madre? Ma non l’ha preso in giro per il rito voodoo in sè, ma perchè la mam… - DotMaxG72 : @LM_1292 Beh dai nostri non è la stessa cosa! Annullarono un goal regolarissimo al Barca ed erano fuori. Contro il… - Datafriedkin : RT @Gazzetta_it: #Allegri tra la #Roma che rinasce e #MarinaGranovskaia che mette un veto -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea niente Chelsea, niente patti con il Made in Italy La Gazzetta dello Sport Caso Dzeko, Gazzetta: “Offerto ad altri due club. Arriva la risposta di Giroud”

Come puntualizza oggi La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko in queste ore è stato proposto ad altri due club inglesi. Si tratta del Manchester City, un possibile ritorno cui Guardi ...

Niente Real Madrid o Barcellona per Marcos Alonso che resta al Chelsea

A smorzare sul nascere le voci di mercato che avevano riguardato Marcos Alonso nella giornata di ieri, questa mattina il Mundo Deportivo ha spiegato che il Barcellona ha fatto un passo indietro per l’ ...

Come puntualizza oggi La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko in queste ore è stato proposto ad altri due club inglesi. Si tratta del Manchester City, un possibile ritorno cui Guardi ...A smorzare sul nascere le voci di mercato che avevano riguardato Marcos Alonso nella giornata di ieri, questa mattina il Mundo Deportivo ha spiegato che il Barcellona ha fatto un passo indietro per l’ ...