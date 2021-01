Che Dio Ci Aiuti 6, Sesta Puntata: Erasmo Figlio di Suor Angela! (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che Dio ci Aiuti 6, trama Sesta Puntata: Suor Angela capisce che Erasmo potrebbe essere suo Figlio, e la visita di Elisa, sua sorella, peggiora la situazione. Intanto Azzurra nutre dei nuovi dubbi… Che Dio ci Aiuti va avanti e continua ad appassionare moltissimo i milioni di telespettatori che ogni settimana seguono le puntate. Nella Sesta Puntata, Suor Angela avrà nuovamente molti problemi, soprattutto legati ad un timore che riguarderà proprio Erasmo. Anche per Azzurra non saranno giorni tranquilli. Prima di vedere che cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci Aiuti 6: dove eravamo rimasti Arriva in convento lo zio di Penelope per adottarla. ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che Dio ci6, tramaAngela capisce chepotrebbe essere suo, e la visita di Elisa, sua sorella, peggiora la situazione. Intanto Azzurra nutre dei nuovi dubbi… Che Dio civa avanti e continua ad appassionare moltissimo i milioni di telespettatori che ogni settimana seguono le puntate. NellaAngela avrà nuovamente molti problemi, soprattutto legati ad un timore che riguarderà proprio. Anche per Azzurra non saranno giorni tranquilli. Prima di vedere che cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci6: dove eravamo rimasti Arriva in convento lo zio di Penelope per adottarla. ...

