Che Dio ci aiuti 6 | puntata 5 | Azzurra e Suor Angela scoprono tutto su zio Penny

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Quinto appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci”, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. I due nuovi episodi andranno in onda stasera, giovedì 28 gennaio alle 21.25 su Rai1. Ma cosa succederà? Episodio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.