Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della quinta puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quinta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo due episodi e tanti colpi di scena. Ci sarà grande attenzione soprattutto sul rapporto che si verrà a creare tra Erasmo e Ginevra. L'ex novizia che era in procinto di convolare a nozze con Nico, ma ha scelto di mettere da parte il suo possibile matrimonio, si ...

