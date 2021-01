Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della quinta puntata (Di giovedì 28 gennaio 2021) C'è grande fermento nel convento degli Angeli: Azzurra è preoccupata per il futuro di Penny, cui è sempre più legata, Erasmo invece è in bilico tra passato e presente e Suor Angela è alle prese con una ferita ancora aperta. Si annuncia dunque ricca di svolte la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, che si conferma una delle fiction di maggior successo di Rai1 con ascolti sempre intorno ai 6 milioni. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 28 gennaio. Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della quinta puntata In convento arriva lo zio di Penny (Olimpia Noviello) per adottare la bambina, ma Azzurra (Francesca Chillemi) non si fida affatto dell'uomo. Suor Angela (Elena ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 gennaio 2021) C'è grande fermento nel convento degli Angeli: Azzurra è preoccupata per il futuro di Penny, cui è sempre più legata, Erasmo invece è in bilico tra passato e presente e Suor Angela è alle prese con una ferita ancora aperta. Si annuncia dunque ricca di svolte ladi Che Dio ci6, la serie con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, che si conferma una delle fiction di maggior successo di Rai1 con ascolti sempre intorno ai 6 milioni. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 28 gennaio. Che Dio ci6, leIn convento arriva lo zio di Penny (Olimpia Noviello) per adottare la bambina, ma Azzurra (Francesca Chillemi) non si fida affatto dell'uomo. Suor Angela (Elena ...

Pontifex_it : La Parola di Dio è l’antidoto alla paura di restare soli di fronte alla vita. Parlandoci, il Signore ci ricorda che… - vaticannews_it : #28gennaio #PapaFrancesco: Dio “rimane in attesa che si manifesti la sua presenza nell’incontro con i fratelli che… - Pontifex_it : Prima di ogni nostra parola su Dio c’è la sua Parola per noi, che continua a dirci: “Non temere, sono con te. Ti so… - melito1908 : @Rossonerosemper Non sono d'accordo Semper, nel caso specifico si tratta di denigrazione per motivi di religione.… - spearbinslight : Raga lo so che avete tipo 14 anni ma non potete avere a whole carrd dove scrivete non seguitemi se siete *inserire… -