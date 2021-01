Champions League volley: Conegliano vince 3-1 il big match contro Fenerbahce. Paola Egonu stellare (Di giovedì 28 gennaio 2021) Conegliano schiacciasassi vince la sesta partita consecutiva del Gruppo B di Champions League di volley femminile, conquistando 25-19 22-25 25-21 25-17 il big match contro Fenerbahce. Prestazione stellare di Paola Egonu autrice di ben 28 punti. Le Pantere, già sicure del passaggio ai play off, hanno dimostrato di essere una delle squadre da battere nella corsa alla vittoria della massima competizione continentale. Conegliano parte meglio e grazie alla spettacolare parallela di Egonu si portano sul 5-3. Le turche reagiscono e con Mihajlovic che gioca una bellissima diagonale stretta da posto 4 e ribaltano la situazione (10-11). Le ragazze di Daniele Santarelli non ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)schiacciasassila sesta partita consecutiva del Gruppo B didifemminile, conquistando 25-19 22-25 25-21 25-17 il big. Prestazionediautrice di ben 28 punti. Le Pantere, già sicure del passaggio ai play off, hanno dimostrato di essere una delle squadre da battere nella corsa alla vittoria della massima competizione continentale.parte meglio e grazie alla spettacolare parallela disi portano sul 5-3. Le turche reagiscono e con Mihajlovic che gioca una bellissima diagonale stretta da posto 4 e ribaltano la situazione (10-11). Le ragazze di Daniele Santarelli non ...

ChampionsLeague : ?? Best Gianluigi Buffon save or Champions League display? #UCL - livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - Alobrasil74 : Il bilancio del Milan è uno dei più solidi in Europa, senza debiti e con meno costi. Entriamo in Champions League e… - kimhill_ny : RT @ImocoVolley: Le #pantere archiviano la Champions League nella bolla di Nantes con un’altra bella vittoria sulle turche. 45esima vittori… - bambozs : @4guerismo Destro Ilicic è champions league -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Riepilogo Champions League: l'Atalanta non è una meteora UEFA.com Volley, Champions League 2020/2021: Conegliano fa 46 di fila, successo per 3-1 sul Fenerbahce

Volley, Champions League 2020/2021: Conegliano ottiene contro Fenerbahce la 46esima vittoria di fila. Successo per 3-1, chiuso al meglio il girone ...

Champions League volley: Conegliano vince 3-1 il big match contro Fenerbahce. Paola Egonu stellare

Conegliano schiacciasassi vince la sesta partita consecutiva del Gruppo B di Champions League di volley femminile, conquistando 25-19 22-25 25-21 25-17 il big match contro Fenerbahce. Prestazione stel ...

Volley, Champions League 2020/2021: Conegliano ottiene contro Fenerbahce la 46esima vittoria di fila. Successo per 3-1, chiuso al meglio il girone ...Conegliano schiacciasassi vince la sesta partita consecutiva del Gruppo B di Champions League di volley femminile, conquistando 25-19 22-25 25-21 25-17 il big match contro Fenerbahce. Prestazione stel ...