Challenger Antalya, tre italiani su quattro agli ottavi

Dopo i numerosi rinvii per maltempo si è finalmente disputato il primo turno dell'ATP Challenger Antalya 1. Sono scesi in campo sulla terra rossa turca quattro italiani. Di questi, in tre hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale: Lorenzo Musetti, Alessandro Giannessi e Paolo Lorenzi. Eliminato in tre set, invece, Lorenzo Giustino. Infine, non ha centrato l'accesso al main draw del torneo nessuno dei tre tennisti italiani impegnati nell'ultimo turno delle qualificazioni che era ancora da disputare. Giornata molto positiva per gli azzurri ad Antalya Parte bene il Challenger di Antalya per i tennisti italiani. Dei quattro azzurri impegnati nel primo turno del torneo,

