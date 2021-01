Challenge su Tik Tok, denunciata influencer per istigazione al suicidio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Challenge su Tik Tok: denunciata una influencer di 48 anni residente in Sicilia, in provincia di Siracusa. La donna è accusata di istigazione al suicidio La polizia postale di Firenze, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, ha denunciata una donna di 48 anni con l’accusa di istigazione al suicidio, residente nella provincia di Siracusa. Tramite un’accurata supervisione di monitoraggio delle attività via social network, la polizia postale, è riuscita ad rintracciare un link su Tik Tok riconducibile al profilo della donna. Grazie al link si è potuto visualizzare un video riguardante una sfida. Nel dettaglio, il contenuto multimediale, ritraeva un uomo e una donna intenti a avvolgersi totalmente il viso, con un nastro ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 gennaio 2021)su Tik Tok:unadi 48 anni residente in Sicilia, in provincia di Siracusa. La donna è accusata dialLa polizia postale di Firenze, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, hauna donna di 48 anni con l’accusa dial, residente nella provincia di Siracusa. Tramite un’accurata supervisione di monitoraggio delle attività via social network, la polizia postale, è riuscita ad rintracciare un link su Tik Tok riconducibile al profilo della donna. Grazie al link si è potuto visualizzare un video riguardante una sfida. Nel dettaglio, il contenuto multimediale, ritraeva un uomo e una donna intenti a avvolgersi totalmente il viso, con un nastro ...

DeFeNcElLeSs_ : @GVCCILXUIS non so se conosci la buss it challenge su tik tok in caso gira il video di una che la fa ma con un fina… - DeFeNcElLeSs_ : @xgoldenluv non so se conosci la buss it challenge su tik tok in caso gira il video di una che la fa ma con un fina… - DeFeNcElLeSs_ : @misorottailcazz non so se conosci la buss it challenge su tik tok in caso gira il video di una che la fa ma con un… - hagaluxmusic : @piddinatore @IleanaNoIlenia @GiuseppeConteIT Cit sta per citazione gnurant, ora ti abbandono al tuo triste destino… - DeFeNcElLeSs_ : @wildflvower non so se conosci la buss it challenge su tik tok in caso gira il video di una che la fa ma con un fin… -