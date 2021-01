Celebrity Hunted – Caccia all’uomo il cast della seconda stagione: Stefano Accori, Achille Lauro, Vanessa Incontrada, Diletta Leotta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Celebrity Hunted il cast della seconda stagione del game di Amazon Prime Video Dopo la prima edizione con Fedez, Claudio Santamaria e Francesco Totti, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo torna con 7 nuovi concorrenti i fuga per l’Italia e assolutamente imprevedibili. I protagonisti della nuova edizione del reality game di Amazon Prime Video sono Achille Lauro in coppia con Boss Doms, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Diletta Leotta ed Elodie in coppia con Myss Keta. Il format Banijay Celebrity Hunted – Caccia ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 28 gennaio 2021)ildel game di Amazon Prime Video Dopo la prima edizione con Fedez, Claudio Santamaria e Francesco Totti,torna con 7 nuovi concorrenti i fuga per l’Italia e assolutamente imprevedibili. I protagonistinuova edizione del reality game di Amazon Prime Video sonoin coppia con Boss Doms,Accorsi,ed Elodie in coppia con Myss Keta. Il format Banijay...

