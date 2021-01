“Celebrity Hunted”: annunciato il cast ufficiale dello show di Prime (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ci sono anche Diletta Leotta e Elodie Amazon Prime Video ha annunciato oggi il cast della seconda stagione del reality thriller Amazon Original italiano, “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo“, che porterà sullo schermo sette personaggi di spicco del panorama italiano. Tra loro l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, la popstar Achille Lauro e il produttore discografico Boss Doms. Confermate quindi, per quanto riguarda il cast, le indiscrezioni di queste giorni: la prima tappa vedrà i protagonisti, come si vede dalla prima foto ufficiale, partire da Piazza San Marco e da Venezia La prima stagione ha debuttato a marzo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ci sono anche Diletta Leotta e Elodie AmazonVideo haoggi ildella seconda stagione del reality thriller Amazon Original italiano, “– Caccia all’uomo“, che porterà sullo schermo sette personaggi di spicco del panorama italiano. Tra loro l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, la popstar Achille Lauro e il produttore discografico Boss Doms. Confermate quindi, per quanto riguarda il, le indiscrezioni di queste giorni: la prima tappa vedrà i protagonisti, come si vede dalla prima foto, partire da Piazza San Marco e da Venezia La prima stagione ha debuttato a marzo ...

notjesus33 : ????CELEBRITY HUNTED ???? (Achille Lauro, Boss Doms, Elodie, M¥$$ Keta, Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada) - 361_magazine : #CelebrityHunted: ecco il cast ufficiale della stagione 2 - moviestruckers : #CelebrityHunted: Prime Video annuncia il cast della seconda stagione - dituttounpop : Parte il viaggio di #celebrityhunted2 su @PrimeVideoIT in gara @Elodiedipa @AchilleIDOL @VaneIncontrada… - marcocianca00 : Nel giorno in cui Disney+ amplia il suo catalogo, Amazon Prime rilancia con un Cast pazzesco per la stagione 2 di C… -